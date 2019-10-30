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«سامسونج» تحل مشكلة في هواتف «جالاكسي» حيرت المستخدمين

«سامسونج» تحل مشكلة في هواتف «جالاكسي» حيرت المستخدمين
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تواصل – وكالات:

أكدت شركة سامسونج أنها تمكنت من حل مشاكل مستشعرات بصمة الأصابع في هواتف جالاكسي S10 و S10+ و Note 10 والتي كانت بمثابة مشكلة محيرة أرقت المستخدمين.

ونشرت سامسونج تحديث البرامج في كوريا الجنوبية على أن يطلق في البلدان الأخرى لاحقاً، وفقا لبوابة التقنيات “هايزه أونلاين” الألمانية.

وفي واقع الأمر يسجل مستشعر الموجات فوق الصوتية الموجود أسفل الشاشة، نسيج رقاقة الحماية نفسه على أنه بصمة إصبع، وبالتالي فإن أي شخص يضغط بإصبعه على الشاشة عند نقطة الماسح الضوئي، يُمكنه الوصول إلى الهاتف الذكي.

ولدواعي الأمان حظرت بعض البنوك في السابق دعم المستشعرات في الهواتف الذكية المعنية في تطبيقاتها، وأشارت التقارير إلى أن المشكلة تحدث عندما يزود المستخدم هاتفه برقاقات حماية نسيجية معينة، قبل أن يحاول تخزين بصمات الأصابع.

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