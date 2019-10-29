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«التسوية الودية» تعيد 9 ملايين ريال لعمال من 8 جنسيات بـ «الخبر»

«التسوية الودية» تعيد 9 ملايين ريال لعمال من 8 جنسيات بـ «الخبر»
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تواصل – فريق التحرير:

أنهت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر، خلال النصف الأول من شهر صفر، 228 دعوى عمالية بالصلح وإعادة مبالغ تزيد عن 9 ملايين ريال، تضمنت 8 جنسيات مختلفة.

وقال مدير مكتب العمل بالخبر منصور آل بن علي، إن جميع القضايا عبارة عن حقوق وأجور متأخرة تخص منشأتين فقط لعمالة غير سعودية، وكانت النسبة الأكبر من التسويات للجنسية الهندية بـ 33 %، تلتها البنجلادشية بنسبة 25 %، و24 % لبقية الجنسيات.

وأكد آل بن علي أن هناك جهودا كبيرة تبذل في مجال التسوية الودية تهدف للصلح بين الأطراف وإعطاء كل ذي حق حقه.

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