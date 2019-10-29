بالإجماع.. «بلدي الرياض» يُزكي «العريدي» رئيساً ويختار «الراجحي» نائباً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توضيح مهم من «التعليم» بشأن التوظيف وأنظمة العقود بـ«نظام الجامعات الجديد»

توضيح مهم من «التعليم» بشأن التوظيف وأنظمة العقود بـ«نظام الجامعات الجديد»

أبرز قرارات «الوزراء» اليوم.. الموافقة على نظام الجامعات وتعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء

أبرز قرارات «الوزراء» اليوم.. الموافقة على نظام الجامعات وتعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء

«رويترز»: «أرامكو» تعلن عن الطرح العام الأولي في 3 نوفمبر المقبل

«رويترز»: «أرامكو» تعلن عن الطرح العام الأولي في 3 نوفمبر المقبل

حادث مروع.. شاحنة تدهس شاباً وتنثر أشلاء جثته على دائري مكة

حادث مروع.. شاحنة تدهس شاباً وتنثر أشلاء جثته على دائري مكة

بالإجماع.. «بلدي الرياض» يُزكي «العريدي» رئيساً ويختار «الراجحي» نائباً

بالإجماع.. «بلدي الرياض» يُزكي «العريدي» رئيساً ويختار «الراجحي» نائباً
0

تواصل – فريق التحرير:

أجرى المجلس البلدي لمدينة الرياض يوم أمس الاثنين 29 صفر 1441 انتخابات داخلية لاختيار الرئيس ونائبه.

وأجمع الأعضاء على تزكية الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العريدي، رئيسًا للمجلس البلدي للفترة الثالثة التي أقرتها موافقة مجلس الوزراء على تمديد الولاية الثالثة للمجلس، وجرى في الجلسة ذاتها انتخاب نائب الرئيس، وفاز بنتيجة الاقتراع الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ليكون نائباً للرئيس للمدة المقررة.

وقد جرت عملية اختيار نائب رئيس بلدي الرياض بالاقتراع السري المباشر في جلسة المجلس الثانية والستين، حيث ترشح لمنصب نائب الرئيس كل من الأستاذ عبدالعزيز الراجحي والأستاذ أحمد الشمري أعضاء المجلس البلدي.

وحصل الراجحي على 17 صوتا، فيما حصل الشمري على 8 أصوات، واستبعدت ورقة واحدة، وبناء على ذلك رُشح الأستاذ عبدالعزيز الراجحي لشغل منصب نائب رئيس المجلس بناء على حصوله على العدد الأعلى من أصوات الأعضاء.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على استمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين، بهدف تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حرم خادم الحرمين ترعى حفل تخريج 1000 خاتمة للقرآن بالرياض

حرم خادم الحرمين ترعى حفل تخريج 1000 خاتمة للقرآن بالرياض

قادة الدول وصناع القرار يتوافدون إلى الرياض لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار

قادة الدول وصناع القرار يتوافدون إلى الرياض لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار

5 مخططات سكنية في الرياض بمساحة 34 مليون متر مربع

5 مخططات سكنية في الرياض بمساحة 34 مليون متر مربع

اختفاء مواطن «سبعيني» في ظروف غامضة بـ«شقراء»

اختفاء مواطن «سبعيني» في ظروف غامضة بـ«شقراء»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عن المؤتمرات .. مرة أخرى
مقالات

عن المؤتمرات .. مرة أخرى

المزيد
خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد
إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>