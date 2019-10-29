قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني.. وغارات للتحالف بـ«حجة»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

أبرز قرارات «الوزراء» اليوم.. الموافقة على نظام الجامعات وتعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء

أبرز قرارات «الوزراء» اليوم.. الموافقة على نظام الجامعات وتعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء

«رويترز»: «أرامكو» تعلن عن الطرح العام الأولي في 3 نوفمبر المقبل

«رويترز»: «أرامكو» تعلن عن الطرح العام الأولي في 3 نوفمبر المقبل

حادث مروع.. شاحنة تدهس شاباً وتنثر أشلاء جثته على دائري مكة

حادث مروع.. شاحنة تدهس شاباً وتنثر أشلاء جثته على دائري مكة

تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية للمتعطلين عن العمل

تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية للمتعطلين عن العمل

قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني.. وغارات للتحالف بـ«حجة»

قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني.. وغارات للتحالف بـ«حجة»
0

تواص – واس:

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم اليوم أثناء محاولتهم التسلل، شمالي محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأفاد موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش اليمني: أن مجموعة من ميليشيا الحوثي، حاولت صباح اليوم، التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني اليمني شمالي مزارع الجر في مديرية عبس، إلا أن قوات الجيش أحبطتها، وأجبرتها على التراجع.

وفي ذات السياق شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، خلال الساعات الماضية، عدة غارات جوية على مواقع الميليشيا الحوثية، في مديرية حرض بالمحافظة.

وأسفرت تلك الغارات عن سقوط قتلى وجرح في صفوف المليشيا الإرهابي، وتدمير عدد من العربات التابعة لها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الرئيس اليمني: «اتفاق الرياض» يضاف لجهود المملكة ضد «الانقلاب الحوثي»

الرئيس اليمني: «اتفاق الرياض» يضاف لجهود المملكة ضد «الانقلاب الحوثي»

الجيش اليمني يسيطر على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع بصعدة

الجيش اليمني يسيطر على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع بصعدة

أسير حوثي: نادم على الالتحاق بالميلشيا.. وهذه رسالتي للشعب اليمني (فيديو)

أسير حوثي: نادم على الالتحاق بالميلشيا.. وهذه رسالتي للشعب اليمني (فيديو)

كشف ملابسات مقتل وافد يمني داخل مزرعة بـ«وادي الدواسر»

كشف ملابسات مقتل وافد يمني داخل مزرعة بـ«وادي الدواسر»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عن المؤتمرات .. مرة أخرى
مقالات

عن المؤتمرات .. مرة أخرى

المزيد
خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد
إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>