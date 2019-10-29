أمير الشرقية يوجه محافظ حفر الباطن بالوقوف على المواقع المتضررة من الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، بالوقوف على المواقع المتضررة جراء الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

ونقلت إمارة المنطقة الشرقية في بيانٍ صادرٍ عنها اليوم (الثلاثاء) صادق التعازي والمواساة من سمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه، في وفاة 7 أشخاص في محافظة حفر الباطن جراء الحالة، سائلين الله أن يتقبلهم في عداد الشهداء.

كما بينت إمارة المنطقة الشرقية أن الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة كانت شديدة وفق ما سجلته محطة رصد الأمطار، مشيرةً إلى أن الإمارة تتخذ الجهود التنسيقية عبر مركز إدارة الأزمات والكوارث متى ما تلقت التحذير قبل الحالة بوقتٍ كافي، داعية المواطنين لمتابعة قنوات التحذير، والاطلاع عليها بشكل مستمر، وتجنب مجاري الأودية والسيول، والبقاء في مكان آمن في الحالات المطرية الشديدة، وطلب خدمات الطوارئ عند الحاجة لها، داعيةً للتنسيق مع الدفاع المدني في الجهود التطوعية وتجنب المواقع الخطرة.