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بالأسماء.. «الشورى» يُعيد تشكيل لجانه المتخصصة

بالأسماء.. «الشورى» يُعيد تشكيل لجانه المتخصصة
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تواصل – فريق التحرير:

أعاد مجلس الشورى خلال جلسته العادية اليوم (الثلاثاء)، تشكيل لجانه المتخصصة، واختارت كل لجنة رئيساً لها ونائباً له عن طريق الاقتراع السري.

بن صالح للحج.. واليامي لحقوق الإنسان

واختُير لرئاسة لجنة المياه والزراعة الدكتور سعود الرويلي وإبراهيم الدايل نائباً له، ولرئاسة لجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور أيمن بن صالح فاضل والدكتورة سامية بخاري نائبةً له، وللجنة حقوق الإنسان اختير الدكتور هادي بن علي اليامي رئيسا ونورة الشعبان نائبة له.

فيما اختارت لجنة النقل والمواصلات وتقنية المعلومات اللواء المهندس ناصر بن غازي العتيبي رئيسا لها والدكتور طارق بن علي فدعق نائباً له، واللجنة المالية صالح الخليوي رئيساً وإبراهيم المفلح نائبا له ، وللجنة الصحية اختُير الدكتور عبدالله زين العتيبي رئيساً والدكتورة عالية الدهلوي نائبة له.

الخثلان رئيسا للشؤون الخارجية

أما لجنة الشؤون الخارجية فاختارت الدكتور صالح الخثلان رئيساً والدكتور وائل الدريسي نائبا له، ولرئاسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار اختير الدكتور محمد الحيزان والدكتورة فوزية أبا الخيل نائبة له.

ولرئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي اختُير الدكتور عبدالله الجغيمان والدكتورة نورة بنت محمد المري نائباً له ، وللجنة الشؤون الأمنية اختير اللواء طيار ركن علي بن محمد العسيري رئيساً واللواء عبدالهادي بن محمد العمرى نائباً له .

البلوي للشؤون الاجتماعية والخالدى نائباً له

ولرئاسة لجنة الاقتصاد والطاقة اختير الدكتور فيصل آل فاضل والدكتور أحمد بن محمد الغامدي نائبا له، في حين اختارت لجنة الإدارة والموارد البشرية محمد بن عبدالرحمن العجلان رئيساً، والدكتور محمد آل عباس نائباً له، واختارت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبدالله البلوي رئيسا لها، وعبدالله الخالدي نائباً له، ولرئاسة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية اختير الدكتور علي بن محمد الشهراني، والدكتور سليمان الفيفي نائبا له.

وأتيحت عضوية لجان المجلس للأعضاء اختياريا، وتولت الأمانة العامة للمجلس إعداد قوائم المرشحين لعضوية، بناءً على رغبات الأعضاء واختصاصاتهم، وبناءً على احتياجات اللجان، ثم عرضتها على المجلس الذي ناقشها وأقرها، فيما اختارت كل لجنة رئيسها ونائبه عن طريق الاقتراع السري.

 

 

 

 

 

 

 

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