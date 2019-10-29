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«الأرصاد» تتوقع حدوث تغيير في الحالة المدراية «كيار» خلال الـ24 ساعة المقبلة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن آخر المستجدات للحالة المدارية “كيار” في بحر العرب، تشير إلى استمرار تصنيفها “إعصار مداري من الدرجة الرابعة” وموقعه عند خط عرض 19.2 درجة شمالًا، وخط طول 63.4 درجة شرقًا.

وقالت “الأرصاد”: “تُقَدّر سرعة الرياح حول مركزه بـ”120- 150” عقدة “220- 230″ كم/س، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي إلى الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة”.

وأضافت: “يُتوقع أن ينخفض تصنيفه إلى “إعصار مداري من الدرجة الثالثة” خلال آل 24 ساعة القادمة، وبتأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج”.

وأردفت “الهيئة”: “التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثير هذه الحالة على أجواء المملكة، والهيئة مستمرة في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة عند حدوث مستجدات، وعلى الجميع متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي”.

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