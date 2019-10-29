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الرميان: حضور مبادرة مستقبل الاستثمار ارتفع للضعف خلال العام الجاري

الرميان: حضور مبادرة مستقبل الاستثمار ارتفع للضعف خلال العام الجاري
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تواصل – واس:

رحب معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان في كلمته الافتتاحية بالمشاركين في مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثالثة، مبينًا أن المبادرة بدأت بفكرة بسيطة لجمع القادة المتنوعين معًا للتعاون فيما بينهم لتنويع الفرص وتدفقها، وإيجاد تعاون بين الحكومات والشركات لمصلحة المجتمع.

وأكد الرميان أن المبادرة تعد من أكبر ثلاثة تجمعات عالمية، مشيرًا إلى أنه في عام 2017م كان المشاركون بشكل أساسي من الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط، فيما تحظى النسخة الحالية بمشاركة أكبر، فهناك تنوع من اليابان وروسيا وإفريقيا والأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط؛ إذ يشمل البرنامج مشاركة 300 متحدث من صناع القرار من أكثر من 30 بلداً وأكثر من 6000 مشارك.

وأوضح الرميان أن عدد المشاركين في مبادرة مستقبل الاستثمار هذا العام بلغ ضعف النسخة الأولى للمبادرة، مفيدًا أن المبادرة هذا العام تعمل على ربط رأس المال بالأفكار، وتأسيس علاقات في كيفية إدارة هذا العمل، لافتاً النظر إلى أن المبادرة كانت مؤتمراً سنوياً والآن أصبحت مؤسسة (مبادرة مستقبل الاستثمار)، وستكون مكاناً للتعاون المستمر، ومركزاً للفكر العالمي، بما يتوافق مع تصورات رؤية المملكة “2030”.
وأشار محافظ صندوق الاستثمارات العامة إلى أن المبادرة هذا العام سيشارك فيها أفضل العقول من العالم وأفضل رواد الأعمال وأفضل المستثمرين، ليتعرفوا على ما يخبيه المستقبل، مبيناً أن الركيزة الأولى لهذا المؤتمر هي المستقبل المستدام، بينما الركيزة الثانية هي التقنية التي تساعد الجميع، فيما تتمثل الركيزة الثالثة في تطوير المجتمعات.

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