نجران.. جمعية «رعاية‬⁩» لمرضى السرطان تدشن عملها بتدريب 50 متطوعة

تواصل – نجران:

تُطلق جمعية رعاية مرضى السرطان بمنطقة نجران عملها في أول ورشة عمل لتدريب 50 متطوعة ضمن أهداف الجمعية لتوعية المجتمع بمسببات أمراض السرطان ولمدة خمسة أيام بعنوان “السلامة والتوعية الصحية”.

وتبدأ الورشة اليوم الثلاثاء، بقاعة الأمير مشعل بمستشفى الملك خالد وبإشراف د. منيرة ضاوي رئيسة لجنة التوعية والكشف المبكر في الجمعية ومساعدتها د.أروى الوادعي بمشاركة متدربات من جميع محافظات المنطقة.

وتهدف الورشة إلى تأهيلهم لتثقيف وتوعية المجتمع النجراني، وسيكون هناك برامج على مستوى القطاعات التعليمية أولًا يتبعها بقية القطاعات وستركز الورشة على المواد المسرطنة في المطبخ وما يخص الأسرة داخل المنزل وخارجه.

وتركز الجمعية على بناء الشراكات المجتمعية وقد بدأت نواة هذه الشراكة مع الشؤون الصحية بمنطقة نجران وكذلك إدارة التعليم وستشمل القطاعات الأخرى بإذن الله.