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ولي العهد يهنئ الرئيس الأمريكي بنجاح عملية مقتل قائد تنظيم داعش الإرهابي

ولي العهد يهنئ الرئيس الأمريكي بنجاح عملية مقتل قائد تنظيم داعش الإرهابي
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تواصل – واس:

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هنأه فيه بنجاح العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة وأدت لمقتل قائد تنظيم ” داعش ” الإرهابي” أبو بكر البغدادي.

وأكد سموه خلال الاتصال أن هذه العملية تؤسس لحقبة جديدة، وخطوة تاريخية في الحرب على الإرهاب والتطرف والكراهية.

من جهته أثنى الرئيس الأمريكي على التعاون المستمر والمثمر بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

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