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مدير «عمل الشرقية»: أعمال جمعية تحفيظ القرآن بالجبيل تتواءم مع رؤية 2030

مدير «عمل الشرقية»: أعمال جمعية تحفيظ القرآن بالجبيل تتواءم مع رؤية 2030
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تواصل – الجبيل:

أجرى عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبد الرحمن بن فهد المقبل، زيارة إلى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، برفقة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام، نايف السفياني وعددٍ من منسوبي فرع الوزارة، وكان في استقباله مدير عام الجمعية فضيلة الشيخ خالد بن عبدالرحمن الجبر وبعضُ أعضاء مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن السيف والمهندس سعيد باجودة وموظفي الجمعية.

واطلع المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية والوفد المرافق على الشرح المقدم من خلال الفيديو التعريفي للجمعية عن الإنجازات التي تم تحقيقها في الأعوام الماضية، وآلية سير العمل فيها، بعدها قام الجميع بجولة ميدانية على مشروع وقف منار القرآن الذي دشنه الأمير سعود بن نايف آل سعود، أمير المنطقة الشرقية والذي يجري حاليًا إنشاؤه.

وأعرب “المقبل” عن إعجابه بما تقدمه الجمعية من خدمات تعليم كتاب الله وتخريج الحفاظ وتربيتهم تربية قرآنية بما يحفظهم من الفتن, حيث يتعلمون من القرآن القيم والأخلاق والعطاء، قائلًا: إن “ما شاهدته ليثلج الصدر ويؤكد أن القائمين على الجمعية تسعى لتحقيق أهداف قرآنية بما يتواءم مع رؤية مملكتنا 2030, ويكفينا فخراً أن عناية كتاب الله هو نهج وعقيدة هذه البلاد المباركة منذو عهد المؤسس الملك عبدالعزيز يرحمه الله وسار على نهجه ابناءه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين”.

وقدم شكره لسمو أمير الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان على اهتمامهم وعنايتهم لكتاب الله والجمعيات الخيرية, والشكر موصول لسعادة محافظ الجبيل على اهتمامه لمشاريع المحافظة المختلفة والجمعيات الخيرية.

وختم “المقبل” حديثه، بقوله: “أتقدم باسمي وباسم منسوبي فرع الوزارة بالشرقية الشكر لمدير عام جمعية تحفيظ الجبيل وأعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل الذين يقدمون خدمات الجمعية خصوصاً بجوانب الحوكمة وتطوير الأداء ووضوح الأهداف والمخرجات”.

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