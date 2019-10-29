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العراق.. مقتل 17 متظاهراً برصاص قوات الأمن في كربلاء

العراق.. مقتل 17 متظاهراً برصاص قوات الأمن في كربلاء
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تواصل – وكالات:

قُتل نحو 17 شخصاً وأصيب 865 بعدما فتحت قوات الأمن العراقية النار على محتجين في مدينة كربلاء، حسبما ذكرت مصادر طبية.

وأشارت “رويترز” إلى أن العراقيين تظاهروا في الشوارع لليوم الرابع أمس، في إطار موجة ثانية من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة العراقية.

وكانت محافظة كربلاء جنوبي العراق أعلنت حظر تجول ليلي، بدأ مساء أمس الاثنين. وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي، في تصريح صحفي، إن قراراً يقضي بحظر التجول في عموم محافظة كربلاء سيفرض اعتبارا من الساعة السادسة إلى صباح الثلاثاء.

يشار إلى أن المحتجين طالبوا في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

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