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وزير الخزانة الأمريكي: إيران ستواجه المزيد من العقوبات

وزير الخزانة الأمريكي: إيران ستواجه المزيد من العقوبات
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تواصل- وكالات:

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: إن الولايات المتحدة ستزيد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وأدت العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران بعد إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 معها إلى تقليص عائداتها النفطية وقطع الروابط بين البنوك الإيرانية والنظام المالي العالمي.

ولم يذكر منوتشين تفاصيل عن الخطوات الجديدة المتوقع اتخاذها. وقال منوتشين “نفذنا حملة ضغوط قصوى لفرض عقوبات. وقد نجحت، إنها تنجح، وتقطع تدفق الأموال”.

وأضاف منوتشين “سنواصل الضغط أكثر وأكثر… أتيت لتوي من غداء عمل إيجابي للغاية مع فريقك. أعطانا مجموعة من الأفكار المحددة جداً التي سنتابعها”.

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