«النقد» تكشف عن حجم القروض العقارية المقدمة للأفراد خلال العام الجاري

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كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس الاثنين استمرار النمو القياسي في عدد القروض العقارية الجديدة المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية حتى الربع الثالث من العام الجاري 2019، إذ سجلت نمواً بنسبة 353% بنحو 16816 عقداً في سبتمبر 2019 بزيادة تجاوزت 13 ألف عقد، مقابل 3714 عقداً في سبتمبر 2018.

ووفقاً لـ”عكاظ” سجل حجم التمويل في سبتمبر الماضي نمواً بنسبة 249% على أساس سنوي بقيمة 125.7 مليار ریال، مقابل نحو ملياري ریال في سبتمبر 2018 بزيادة بأكثر من 5 مليارات، وسجلت القروض السكنية الجديدة في سبتمبر 2019 نمواً بنحو 37% مقارنة بشهر أغسطس 2019 في عدد القروض وحجمها.

وأظهر التقرير تسجيل القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف ما حقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي عقود التمويل السكني للأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 نحو 31462 عقداً محققاً نمواً بأكثر من 221% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، الذي سجل توقيع 9790 عقداً جديداً.

كما سجل الربع الأول من 2019 قيمة عقود تقدر بـ15 مليار ریال مقابل 4.6 مليار خلال نفس الربع في 2018 مسجلا نمواً بنسبة 133%، فيما نما الربع الثاني من 2019 بنحو 261% بـ37 ألف عقد مقابل 10 آلاف عقد في الربع الثاني 2018، وسجل حجم التمويل نمواً بلغ 160% بنحو 5.16 مليار ریال مقابل 3.6 مليار في 2018، أما الربع الثالث فقد نما بأكثر من 309% بنحو 45 ألف قرض مقابل 19416 عقداً في 2018، فيما نما حجم التمويل 217% بنحو 5.19 مليار ریال مقابل 6.10 مليار في الربع الثالث من 2018.

وأوضحت “ساما” من خلال تقريرها الشهري، مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة حتى نهاية الربع الثالث من 2019، نحو 113603 عقود تمويلية بقيمة قاربت 51 مليار ریال، مقارنة بنحو 31 ألف عقد بقيمة 18928 مليار ریال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، محققة بذلك نمواً يتجاوز 266% في أعداد العقود ونحو 169% في حجم التمويل مقارنة بنفس الأرباع في 2018.