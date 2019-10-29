أعضاء بـ«الشورى»: ثقافة الادخار متدنية لدى المواطنين

تواصل- الرياض:

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته، أمس، تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد أعضاء المجلس مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار، مؤكدين أهميتها في دعم الاقتصاد الوطني

وطالب أعضاء المجلس بدعم هذه الاستراتيجية عن طريق إيجاد المبادرات والآليات لتفعيل هذه الاستراتيجية.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن ثقافة الادخار متدنية نوعاً ما لدى المجتمع السعودي، مطالبين بالاستفادة من تجارب بعض الشركات الرائدة في المملكة لتفعيل استراتيجية الادخار.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.