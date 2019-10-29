تحذير.. 42 تطبيقاً خطيراً على الجوالات يجب حذفها فوراً

تواصل – وكالات:

تعد الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد” من أكثر الأجهزة شعبية في الأسواق، بما فيها سامسونج وهواوي.

كشفت شركة متخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات عن وجود تطبيقات خطيرة على متجر جوجل بلاي

وحذر باحثون من ESET (شركة أمن تكنولوجيا المعلومات ومقرها براتيسلافا، سلوفاكيا) المستخدمين من 42 تطبيقا خطيرا، كانت متاحة سابقا على متجر “غوغل بلاي”، تحتوي على برامج إعلانية تعرض الإعلانات تلقائيا، حتى عند إغلاق التطبيق، وفقا لـ “روسيا اليوم”.

وكشفت ESET عن أسماء 21 من التطبيقات، التي تشمل Free Radio FM Online وFlat Music Player وHeroes Jump. وما يدعو إلى القلق، أن التطبيقات هذه لديها رموزها المخفية تحت اسم الحزمة “com.google.xxx”.

وقامت غوغل الآن بإزالة التطبيقات هذه من متجر “غوغل بلاي”، بعد أن أبلغت ESET عن المشكلة.

وفيما يلي تطبيقات خطيرة يجب حذفها فورا:

– Smart Gallery.

– SaveInsta.

– Mini lite for Facebook.

– Freed Radio FM Online.

– Free Video Downloader.

– Free Social Video Downloader.

– File Downloader.

– Water Drink Reminder.

– Smart Notes for You.

– DU Recorder.

– Tank classic.

– Heroes Jump.

– Solucionario.

– Ringtone Maker.

– Video downloader.

– Ringtone Maker Pro.

– Basketball Perfect Shot.

– HikeTop+.

– MP4 video downloader.

– Flat Music Player.

– Free Top Video Downloader.