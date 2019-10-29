الحصيني: توقعات بحالة جوية ممطرة على مناطق المملكة الأسبوع المقبل

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نشر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، صورة توضح درجات الحرارة صباح هذا اليوم الثلاثاء، حيث توضح أن الرطوبة مرتفعة على شمال الشرقية والشمالية والجوف وحائل والقصيم وتبوك، وتتراوح درجة الرطوبة من 80% إلى 100%، وقد وصل تأثير الرطوبة إلى الرياض وبلغ 35%.

كما توقع الحصيني أن تشهد المملكة حالة جوية ممطرة الأسبوع القادم – بإذن الله – بعد الحالة المدارية، مشيرا إلى أنها قد تكون الأميز والأفضل منذ دخولالوسملهذا العام.

وأشار إلى أنه متوقع أيضا هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جنوب وغرب ووسط وشمال وشرق المملكة ودول الخليج، وقد تشهد بعض المناطق جريان السيول بحول الله.