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المملكة الثانية عالمياً في النمو السكاني.. وعدد المواليد خلال عام 434 ألفاً

المملكة الثانية عالمياً في النمو السكاني.. وعدد المواليد خلال عام 434 ألفاً
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تواصل – الرياض:

قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي: إن نسبة النمو السكاني في المملكة مرتفعة جداً، كما كشف عن إجمالي عدد السكان الحاليين ونسبة المواطنين منهم، مبيناً أسباب التباين في الإحصاءات السكانية خلال الأعوام الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه برنامج “في الصورة” مع الدكتور التخيفي على قناة “روتانا خليجية”، حيث أوضح إن إجمالي سكان المملكة يبلغ 34 مليوناً و218 ألف نسمة، وعدد السعوديين منهم نحو 22 مليوناً بنسبة تبلغ 61%، مضيفاً أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم مما بين 15 إلى 34 عاماً يشكّلون نحو 36 % من إجمالي عدد المواطنين.

وأكد التخيفي أن معدل السكان في المملكة مرتفع جداً؛ حيث يبلغ 2.4، وترتيب المملكة الثاني عالمياً في النمو بعد نيجيريا، والأول بين دول العشرين في نسبة الشباب، مشيراً إلى أن عدد المواليد السعوديين خلال عام بلغ 434 ألف مولود.

وعن أسباب التباين الواضح في التعدادات السكانية خلال الأعوام الماضية، أوضح أن التعداد كان يتم في السابق عن طريق المسح دون الاعتماد على سجلات، وقد يدّعي شخص أنه مواطن وهو ليس كذلك ويتم تسجيله على أنه سعودي، لافتاً إلى أن هذا الأمر سينتهي بحلول عام 2020.

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