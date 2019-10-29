غرامة وإغلاق حساب ومصادرة الجوال.. معاقبة «شهيرة سناب» اقتحمت خصوصية زوجين بالدمام

تواصل – متابعات:

غرمت المحكمة الجزائية في الدمام، شهيرة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” يتابعها أكثر من 1.2 مليون متابع، مبلغ 20 ألف ريال، وقررت إغلاق حسابها في الموقع لمدة 30 يوما، وقضت بمصادرة جوالها، بعد إدانتها بجريمة معلوماتية إثر تصويرها أحد الأشخاص وزوجته في أحد المطاعم دون موافقته، ونشر الصور على حسابها.

وكان المواطن قد تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة شمال الخبر، أفاد فيه أن “الشهيرة” صورته خلال مرافقته زوجته في المطعم ونزولهما السلم الداخلي للمطعم.

وطالب المدعي العام، بسجن وتغريم شهيرة السناب شات، لمخالفتها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإغلاق المعرف الخاص بها على برنامج “السناب شات” ومصادرة الهاتف النقال الذي تم من خلاله تصوير المدعي وزوجته استناداً للمادة (13) من ذات النظام.

وأقرت المدعى عليها أمام المحكمة، بتصوير الشخص وزوجته خلال تواجدها في المطعم لتصوير إعلان داخله، لكنها بررت فعلتها بأن الموقف كان رومانسيا، وأنها لم تقصد الإساءة لهما، وفقا لـ”عكاظ”.

ورأت المحكمة أن ما فعلته الشهيرة يعد مساسا بالحياة الخاصة، ليتم الحكم في الحق العام، علما أن الحق الخاص لا يزال قائما.