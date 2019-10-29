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حادث مرورع.. شاحنة تدهس شاباً وتنثر أشلاء جثته على دائري مكة
أرشيفية
0

تواصل – فريق التحرير:

شهد دائري مكة حادثا مروعا، مساء أمس الاثنين، حيث توفى توفى شاب دهسا تحت عجلات شاحنة، وتناثرت أشلاؤه في منظر مروع بعد أن دهسته الشاحنة أثناء وقوفه بجانب مركبته.

وتشير تفاصيل الواقعة، إلى أن قائد مركبة من نوع كامري نزل من مركبته على الدائري الرابع دون الانتباه وأخذ الحيطة، ليتفاجأ بشاحنة من نوع “تريلة” تصدمه وتدهسه وتلحق أضرارًا بجانب مركبته.

وتسببت الشاحنة في سحب الشاب لعدة أمتار تحت عجلاتها؛ ما تسبب في تناثر أشلاء جسده ووفاته على الفور، وسط حالة من الخوف والفزع والهلع بين مرتادي الطريق من آثار الدماء والأشلاء على الأسفلت.

وباشرت دوريات المرور التحقيق في مسببات الحادث، فيما تولت “شرشورة” الأمانة حمل جثمان الشاب وإيداعه في ثلاجة الأموات بأحد المستشفيات، وتم إيقاف قائد الشاحنة المتسبب في الحادث.

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