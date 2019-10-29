الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حادث مرورع.. شاحنة تدهس شاباً وتنثر أشلاء جثته على دائري مكة

حادث مرورع.. شاحنة تدهس شاباً وتنثر أشلاء جثته على دائري مكة

تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية للمتعطلين عن العمل

تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية للمتعطلين عن العمل

القبض على خمسيني سدد 20 طعنة لابنته في مكة

القبض على خمسيني سدد 20 طعنة لابنته في مكة

«ترامب» يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش «البغدادي»

«ترامب» يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش «البغدادي»

طقس الثلاثاء.. توقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

طقس الثلاثاء.. توقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق
0

 

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وجازان وعسير والحدود الشمالية وأجزاء من الجوف، اليوم الثلاثاء، بمشيئة الله.

وتشمل التوقعات أيضا استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والقصيم، وتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل مدينة جازان أعلى درجة حرارة بـ 37 درجة مئوية، فيما تسجل طريف 12 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة بالمملكة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بيان من «الأرصاد» عن أمطار حفر الباطن: لم نتأخر في التنبيه

بيان من «الأرصاد» عن أمطار حفر الباطن: لم نتأخر في التنبيه

«الأرصاد» تكشف عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة

«الأرصاد» تكشف عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة

بالفيديو.. الأمطار تغرق شوارع حفر الباطن

بالفيديو.. الأمطار تغرق شوارع حفر الباطن

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عن المؤتمرات .. مرة أخرى
مقالات

عن المؤتمرات .. مرة أخرى

المزيد
خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد
إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>