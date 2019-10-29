ملك الأردن يصل المملكة لحضور منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

تواصل – واس:

وصل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له إلى الرياض، أمس الاثنين، في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة “مستقبل الاستثمار” الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .

وكان في استقبال ملك الأردن، بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد ومندوب عن المراسم الملكية.