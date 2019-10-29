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مخالفات «الذوق العام» تدخل حيز التنفيذ بمكة.. توقيف عدد من المخالفين
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، أمس الاثنين، حملة لضبط مخالفات الذوق العام، وانتشرت في عدد من المواقع لممارسة مهامها الاعتيادية.

وفي هذا السياق، تم إيقاف عدد من المخالفين للذوق العام بالعاصمة المقدسة، وتمثلت غالبية مخالفاتهم في ارتداء ثوب النوم في الأماكن العامة ومنها “شورت” فوق الركبة، والملابس الداخلية.

ويتم ذلك من خلال تسجيل بيانات المخالفين عن طريق الهوية الوطنية، وتحرر لهم مخالفة حسب جدول المخالفات الصادر من وزارة الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية قد نشرت في وقت سابق جدولا بتصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام والغرامة المحددة لكل منها.

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