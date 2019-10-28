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السيرة الذاتية لـ «محمد التميمي» محافظ هيئة الاتصالات الجديد

السيرة الذاتية لـ «محمد التميمي» محافظ هيئة الاتصالات الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

صدر اليوم الاثنين، أمر ملكي بتعيين الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

وشغل “التميمي” منصب نائب محافظ “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” لقطاع التنظيم والمنافسة منذ أغسطس 2017، المملكة العربية السعودية.

وهو عضو مجلس إدارة “هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية” منذ يناير 2018، ونائب رئيس لجنة الدراسات في “الاتحاد الدولي للاتصالات” منذ 2016 في سويسرا.

كما شغل سابقاً في “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” عدة مناصب وهي: مساعد نائب المحافظ خلال 2017، مدير شؤون مقدمي الخدمات بين 2015 و2017، أخصائي تراخيص بين 2006 و2009، وأخصائي قوانين بين 2003 و2006، كما عمل في قسم الدعم الفني في “شركة أرامكو السعودية” خلال 2002.

والدكتور “التميمي” حاصل على دكتوراه في الاتصالات والشبكات عام 2014 من “جامعة بيتسبرغ” في الولايات المتحدة الأميركية، وماجستير في سياسة وتقنيات الاتصالات عام 2004 من “جامعة ستراثكلايد” في اسكتلندا، وبكالوريوس في الهندسة الالكترونية عام 2003 من “جامعة الملك فهد للبترول والمعادن”.

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