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مع تجدد المظاهرات.. إعلان حظر التجول في «بغداد»

مع تجدد المظاهرات.. إعلان حظر التجول في «بغداد»
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تواصل – وكالات:

أعلنت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد في بيان، اليوم الإثنين، فرض حظر للتجوال من منتصف الليلة إلى السادسة صباحاً.

وجاء في البيان الصادر عن خلية الإعلام الأمني، إن “حظر التجوال يشمل الأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها، اعتباراً من الساعة الثانية عشر مساء هذا اليوم ولغاية الساعة السادسة صباحاً وحتى إشعار آخر”.

وأوضح البيان أن “قيادة عمليات بغداد قررت فرض حظر التجوال من أجل حماية المتظاهرين ومنع المندسين من استهدافهم، وأن القيادة تهيب بتعاون جميع المواطنين خدمة للصالح العام”.

يأتي ذلك وسط تجدد المظاهرات الاحتجاجية، اليوم الإثنين، في بغداد، وعدد من المحافظات لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتحقيق مطالبهم بإقالة الحكومة العراقية، وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

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