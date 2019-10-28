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حالة نادرة.. علاج ثلاثينية من «تصخر العظام» بمستشفى دومة الجندل

حالة نادرة.. علاج ثلاثينية من «تصخر العظام» بمستشفى دومة الجندل
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي في مستشفى دومة الجندل العام، من علاج حالة وراثية نادرة بالعظام، تعرف باسم “تصخر العظام”، أو “العظام الرخامية” لمريضة ثلاثينية.

وراجعت المريضة، المستشفى جراء معاناتها من كسر بأعلى عظم الفخذ وتحت مفصل الفخذ، وتحتاج لإجراء عملية لتثبيت الكسر بواسطة صفيحة معدنية وبراغٍ، وتعاني من تصخر العظام.

ونظراً لطبيعة العظام وصعوبة الحالة والمضاعفات التي من الممكن حدوثها أثناء وبعد العملية، وبعد مراجعة المستشفى، عاين الفريق الطبي الحالة، وتم إجراء العملية بنجاح ولله الحمد دون حدوث أي مضاعفات.

يذكر أن هذا النوع من الحالات تكون العظام شديدة الصلابة، وسهلة الكسر مع عدم وجود نخاع عظمي، ما يؤدي إلى أنيميا شديدة، ونقص في الصفائح الدموية وحدوث نزيف وعدم تجلط الدم.

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