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مواطنة تشكو تعرض والدتها لـ «حالة تعفن» داخل مستشفى.. و«الصحة» تتحقق

مواطنة تشكو تعرض والدتها لـ «حالة تعفن» داخل مستشفى.. و«الصحة» تتحقق
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تواصل – فريق التحرير:

شكت موطنة من تعرض والدتها للإهمال في مستشفى الملك فهد ما تسبب في تعفن جروحها ودخولها العناية المركزة خروجها بجروح غائرة بمنطقة الظهر.

وناشدت المواطنة، نقل والدتها الثمانينية إلى مستشفى متخصص والتحقيق في الإهمال الذي تسبب لها في جروح لم تبرأ منذ عدة أشهر، مؤكدة إن حالتها تزداد سوءا.

وأضافت أن والدتها حضرت لمستشفى الملك فهد محولة في إسعاف مستشفى العقيق بتاريخ 16/6/2019 وكانت تعاني من غياب بالوعي وجلطات بالدماغ وضعف بعضلة القلب وارتفاع بالسكري، فتم إدخالها العناية الخاصة قسم العزل الطبي لاشتباه وجود “كورونا”، وعند التأكد من عدم وجوده وأثناء بقائها بالعناية الخاصة تدهورت حالتها.

وتابعت المواطنة، أن والدتها خرحت من العناية المركزة، بعد قرابة شهرين بجروح غائرة بمنطقة الظهر، فقامت بتقديم شكوى على 937 وإدارة المستشفى برقم2401261 في 21/8/2019 دون رد.

وناشدت الغامدي أمير الباحة ووزير الصحة بمعاقبة المهمل. فوالدتي في عمر 83 وتحتاج رعاية كبيرة والتوجيه بنقلها لمستشفى نجد فيه الرعاية المناسبة.

من جهته علق متحدث صحة الباحة ماجد الشطي على شكوى المواطنة بقوله: إنه “تم تشكيل لجنة منذ ورود الشكوى، ومازال التحقيق مستمر للوقوف على تفاصيل الحالة”.

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