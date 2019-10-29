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شاهد.. الحالة المرورية في حفر الباطن بعد «العاصفة»

شاهد.. الحالة المرورية في حفر الباطن بعد «العاصفة»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير مرور محافظة حفر الباطن، ظافر الشهري، بأن الحركة المرورية في المحافظة تسير بشكل طبيعي، وذلك تزامناً مع ما تعرضت له المحافظة من تقلبات جوية وعاصفة عاتية خلال الساعات الماضية.

وقال الشهري، في مداخلة مع قناة الإخبارية، إن حفر الباطن تعرضت أمس لموجة من الرياح المثيرة للأتربة مصحوبة بزخات من المطر، ما أدّى إلى وصول كميات كبيرة من مياه الأمطار إلى طرق وشوارع المحافظة.

وأضاف أنه تم التعامل مع الأمر ووضع خطط محكمة للسيطرة على الأمطار قبل أن تشكّل إعاقة للحركة المرورية، حيث عادت الحركة المرورة لطبيعتها في المحافظة.

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