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الغرامة والتشهير بمنشأة تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات بمكة

الغرامة والتشهير بمنشأة تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات بمكة
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تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار صاحب محطة وقود بمكة المكرمة، بالغرامة والتشهير، وذلك إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة المخالف وفرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقته.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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