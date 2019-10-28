ضحايا عاصفة حفر الباطن.. تشييع جثامين 7 من عائلة واحدة

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شيع أهالي محافظة حفر الباطن، والقيصومة، اليوم الاثنين، جثامين ضحايا العاصفة والأمطار التي شهدتها حفر الباطن خلال الساعات الماضية.

وتم تشييع 7 جثامين من عائلة واحدة مع عاملهم، إلى مقبرة القيصومة؛ بعد أن أدى المصلون عليهم الصلاة في الجامع الكبير، حيث كانوا في نزهة برية بالقرب من مدينة القيصومة وهي مكونة من 15 فردًا و3 عمال وداهمتهم الرياح القوية وهم بداخل الغرف المتنقلة في البر.

وكانت مستشفى القيصومة قد شهدت عصر أمس إعلان حالة الطوارئ، وتم استدعاء جميع الطواقم التمريضية التي قامت بدورها الطبي ومرافقة الحالات الحرجة المحولة.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية أن الأمطار التي شهدتها حفر ‏الباطن خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ أسفرت عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، وإجلاء 16، ‏وإيواء 7، وتضرر 40 مركبة و3 منازل.‏