أمير الكويت يعزي خادم الحرمين في ضحايا عاصفة حفر الباطن

تواصل – فريق التحرير:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، برقية عزاء من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، في ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت شمال شرقي المملكة.

وعبّر أمير الكويت في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وكان الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية أعلن أن الأمطار التي شهدتها حفر ‏الباطن خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ أسفرت عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، وإجلاء 16، ‏وإيواء 7، وتضرر 40 مركبة و3 منازل.‏