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«الخارجية»: المملكة تُثمن جهود الإدارة الأمريكية في القضاء على قائد تنظيم داعش

«الخارجية»: المملكة تُثمن جهود الإدارة الأمريكية في القضاء على قائد تنظيم داعش
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تواصل – واس:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية تابعت إعلان فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم “داعش” الإرهابي أبوبكر البغدادي والقضاء عليه.

وأضاف المصدر بأن حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة.

وأكد المصدر بأن حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.

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