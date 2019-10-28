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تجدد المظاهرات في العراق لليوم الرابع.. وحظر تجول بـ«كربلاء»

تجدد المظاهرات في العراق لليوم الرابع.. وحظر تجول بـ«كربلاء»
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تواصل – وكالات:

دخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق، اليوم الاثنين، يومها الرابع على التوالي، ولا يزال المحتجون يرفعون مَطالب بالقضاء على الفساد ورحيل الحكومة والرموز السياسية التي تحكم البلاد.

وكان محافظ كربلاء “نصيف الخطابي”، قد أعلن عن حظر للتجوال في المحافظة؛ بدءًا من الساعة السادسة من مساء الاثنين إلى صباح يوم غد الثلاثاء؛ وذلك حتى إشعار آخر.

وطوّقت قوات مكافحة الشغب في العاصمة العراقية بغداد، جامعة دجلة وجامعة الفراهيدي، واستخدمت القنابل الصوتية لتفريق الطلبة؛ وفق ما ذكره عضو مفوضية حقوق الإنسان “علي البياتي”.

وانطلقت، الاثنين، مظاهرات طلابية مساندة لمطالب المتظاهرين في كل من محافظات بغداد وبابل والبصرة والناصرية. بحسب “سكاي نيوز عربية”.

من جانبها، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات الشعبية على مدار 3 أيام إلى 77 شخصًا وأكثر من 3 آلاف جريح.

ويأتي هذا التطور عقب ليلةٍ عاصفةٍ شَهِدتها محافظة كربلاء، على إثر محاولة المتظاهرين اقتحام مبنى المحافظة، قبل أن تتمكن قوات جهاز مكافحة الإرهاب من السيطرة مجددًا على الوضع وتفريق المتظاهرين.

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