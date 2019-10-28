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«المواصفات» تُحذِّر من «ملاعق ستيل» غير مطابقة.. خطرة على الصحة

«المواصفات» تُحذِّر من «ملاعق ستيل» غير مطابقة.. خطرة على الصحة
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تواصل – الرياض:

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من ملاعق “ستيل” غير مطابقة، لكون أن نتيجة الاختبارات على عيّنات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية “SASO ISO 8442-2”.

وأوضحت “المواصفات” أن “المنتج يشكل خطراً على صحة المستهلك وسلامته بسبب احتوائه على نسب غير مسموح بها من العناصر الثقيلة مثل الكروم والنيكل”.

الجدير بالذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

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