إصابة 3 لبنانيين في تدافع بين المتظاهرين

تواصل – وكالات:

أصيب 3 لبنانيين، اليوم الاثنين، عندما فتح الجيش اللبناني طريق صيدا الأولى، مما أدى إلى تدافع المحتجين، يأتي ذلك فيما تدخل الاحتجاجات يومها الثاني عشر مع استمرار قطع العديد من الطرقات.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء أن عناصر الصليب الأحمر نقلت إصابتين إلى مستشفى دلاعة في صيدا، فيما نقلت الجمعية الطبية الإسلامية إصابة أخرى، في حين غطت سحب الدخان سماء المدينة، حيث قطع المحتجون طرقات صيدا الداخلية بالإطارات المشتعلة.

ووفقاً لـ “سكاي نيوز” يأتي ذلك بينما ينفّذ متظاهرون في معظم المناطق اللبنانية، قطعًا للطرقات في استكمال للاحتجاجات المستمرة منذ 12 يومًا.

وعمد المحتجون إلى قطع الطرق بأساليب عدة، فأحرقوا الإطارات المطاطية والمستوعبات، وركنوا عشرات السيارات في طرق أخرى، فيما تحاول الأجهزة الأمنية فتح مسارب جزئية لتسهيل حركة المواطنين.

وفي شمال لبنان، قطع المحتجون الطريق بين طرابلس وعكار، بالإضافة إلى قطع لطرق داخلية ورئيسية عدة، وتعطلت الحركة في البقاع الذي بات شبه معزول بعد قطع طريق ضهر البيدر وزحلة وغيرها.