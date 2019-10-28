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«الزعاق» يوضح التأثير المتوقع لإعصار «كيار» على المملكة

«الزعاق» يوضح التأثير المتوقع لإعصار «كيار» على المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إنَّ الإعصار «كيار» المتواجد حالياً في بحر العرب له تأثير إيجابي بالنسبة للأمطار على المملكة خاصة على الجنوب والجنوب الغربي.

وأوضح الزعاق، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، أن التأثر الإيجابي لإعصار “كيار” بالنسبة للأمطار يعود إلى أنه ناشر للرطوبة المخلقة للسحب مع تزامنه مع موسم الوسم.

كما ذكر الزعاق أن تطورات إعصار «كيار» مستمرة، وحركته قد ترفعه للدرجة الخامسة وهي الأعلى في درجة الأعاصير، وتأثيراته المبدئية متوقعة خلال هذين اليومين.

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