وفاة رئيس كتابة عدل الليث في حادث مروري أثناء توجهه لعمله

تواصل – الليث:

توفي رئيس كتابة عدل محافظة الليث، سعود العتيبي، صباح اليوم؛ إثر إصابته في حادث مروري وقع على طريق “جدة- الليث”.

وتعود التفاصيل إلى أن رئيس كتابة عدل الليث، كان في طريقه إلى عمله صباح اليوم، حيث تَعَرّض لحادث مروري مروّع، أدى إلى وفاته على الفور.

وأرجعت مصادر أسباب الحادث إلى اعتراض “سيارة من نوع دينا” لمركبة الفقيد، بالتحديد قُرب منطقة الغالة، حيث كان ينوي سائقها الدخول عبر الطريق السريع إلى الغالة، مما نتج عنه اصطدام بين المركبتين، ووفاة رئيس كتابة العدل.

إلى ذلك وصلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، وباشر إجراءات البلاغ؛ فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الدفن.