الدفاع المدني: 7 حالات وفاة و11 مصابًا وتضرر ‏‏مركبات ومنازل ‏إثر أمطار حفر الباطن

تواصل – حفر الباطن:
كشفت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، عن أن الأمطار التي شهدتها محافظة حفر الباطن خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ أسفرت عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، وإجلاء 16، وإيواء 7، وتضرر 40 مركبة و3 منازل.
وذكر المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أن المديرية تلقت 1176 بلاغاً باشرت منها 4 حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة.
ودعا الشهراني المواطنين بمتابعة الإرشادات الصادرة عن جهات الاختصاص وأخذ الحيطة والحذر، خصوصاً في أوقات هطول الأمطار وجريان السيول، وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول.