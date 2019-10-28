العراق.. متظاهرون يحرقون صور «خامنئي» في كربلاء

تواصل – وكالات:

أسفرت المواجهات بين المتظاهرين العراقيين ورجال الأمن في محافظة كربلاء (جنوب العراق) عن مقتل 40 شخصاً وجرح أكثر من 2000 شخص آخرين، في حين لا تزال التظاهرات مستمرة، رغم الأعمال القمعية التي مارستها قوات الأمن والميليشيات التابعة للنظام الإيراني في العراق.

وهو ما دفع المتظاهرون بتمزيق صور المرشد الإيراني علي خامنئي، كما هتفوا بعبارات ضد قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني، وهاجم متظاهرون مقر عصائب أهل الحق، أحد أبرز فصائل قوات الحشد الشعبي، في مدينة العمارة التي تبعد 350 كيلومتراً جنوب بغداد، بالإضافة إلى إشعال متظاهرون النار في مقر حزب الدعوة في النجف جنوب العراق، وذلك بعد اقتحامه.