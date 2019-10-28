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5 ميزات وتغييرات كبيرة في «واتساب».. تعرّف عليها

5 ميزات وتغييرات كبيرة في «واتساب».. تعرّف عليها
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تواصل – وكالات:

كشف تطبيق التراسل الشهير “واتساب” عن خمس ميزات استثنائية غير مسبوقة عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.

ونشرت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية تقريرا حول اعتماد “واتساب” بصورة رسمية مجموعة من التغييرات الكبيرة عبر تطبيقها، بعدما كانت تلك الميزات مقتصرة على نسخة “بيتا” التجريبية.

واعتمد “واتساب” بصورة رسمية تطبيق ميزة “رسائل التدمير الذاتي”، التي يتم حذفها بصورة نهائية بعد وقت معين، ويمكن أن يختار المستخدم تدمير مجموعة من الرسائل بصورة ذاتية.

ويسمح التطبيق حاليا بجعل إشعارات تحديثات الحالة “صامتة”، منعا للإزعاج، مع وجودها أسفل الشاشة، ويمكن أيضا أن يختار المستخدم إخفاء “تحديثات الحالة” بصورة كاملة، ويمكن استردادها حيث يتم حصرها في قسم منفصل.

وأصبح بإمكان المستخدم إنشاء مجموعات خاصة، يتم فيها وضع ضوابط جديدة، مثل منع المستخدمين الآخرين من ضم أي شخص إلى تلك المجموعة، أو حصر عمليات الإضافة إلى قائمة الاتصال الخاصة بك.

وغير التطبيق من تصميمه بصورة كبيرة، بحيث أصبحت واجهة مستخدم “واتساب” تفتح على شعار مختلف موجود في منتصف التطبيق.

ونقل أخيرا “واتساب” خاصية “الوضع المظلم” إلى النسخة العامة، عبر تطبيقاته على “أندرويد” و”آي أو إس”، وذلك بعد فترة طويلة من وجوده في نسخ تجريبية.

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