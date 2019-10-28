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خطر «السكر المضاف».. ما هو وما الكمية المسموحة لك؟

خطر «السكر المضاف».. ما هو وما الكمية المسموحة لك؟
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تواصل – وكالات:

يُعد خفض تناول السكر جزءاً لا يتجزأ من تقليل السعرات الحرارية والتحكم في وزنك وحماية صحة قلبك، كون أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة في الولايات المتحدة ، فيما يصنف معظم الأميركيين على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

والسكر المضاف هو الذي يتم وضعه في المشروبات والأطعمة، مثل الحلويات والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية، وفي الأطعمة التي تحتوي دهوناً صلبة، كالزبد أو السمن النباتي أو سمن الطبخ في المنتجات المخبوزة.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 30 يمكنهم الحصول على 15% من السعرات الحرارية من السكريات المضافة (500 سعرة حرارية يومياً)، أما الذين تتراوح أعمارهم بين 31 إلى 50 يمكنهم الحصول على 13% (455 سعرة حرارية يومياً).

في حين أن الرجال فوق سن الخمسين يمكنهم الحصول على 12% من السعرات الحرارية من السكريات المضافة (420 سعرة حرارية يومياً).

ووفقاً لنتائج دراسة نشرت في مجلة الطب الباطني، فإن تجنب المشروبات والوجبات الخفيفة التي تحتوي على السكر المضاف، سوف تخفض من استهلاك الجسم لنحو 10% من إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة كل يوم.

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