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وزير الطاقة: تركيب «العدادات الذكية» في المنازل قريباً
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تواصل – الرياض:

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إن مشروع العدادات الذكية الذي سيرى النور قريباً سيكون نقلةً نوعيةً في خدمة المشتركين، والارتقاء بقطاع الكهرباء إلى مستويات أفضل.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء، التي تهدف إلى تعزيز دور المحتوى المحلي لتصنيع العدادات الكهربائية الذكية، والمقرر البدء في تنفيذها خلال الأشهر القادمة.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء الدكتور ياسر التركي، ومحافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المكلف الدكتور عبدالرحمن بن علي المهنا.

وتنص الاتفاقية على إلزام الشركة الفائزة بمشروع العدادات الذكية بتصنيع ما لا يقل عن 35% من العدادات الذكية في المملكة (3.5 مليون عداد من أصل إجمالي المشروع البالغ 10 ملايين عداد).

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