عرعر.. احتجاز 3 مواطنين وتسجيل 3 حوادث مرورية بسبب الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

شهدت عدة مناطق بمدينة عرعر، أمس الأحد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، حيث احتجزت الأمطار 3 مواطنين، وذلك بعد أن علقت مركبتهم على طريق الشمال الدولي غرب عرعر، وتم إنقاذهم جميعا دون إصابات وفي حالة صحية جيدة.

ووفقاً لـ”الوطن” تسببت أمطار “عرعر” في ارتفاع منسوب المياه بالطرق الفرعية، فيما سُجلت 3 حوادث مرورية داخل وخارج عرعر دون تسجيل إصابات، أو تلفيات كبيرة.

إغلاق الطريق الشمالي

وكانت الأمطار تسببت، أول أمس، في إغلاق طريق الشمال الدولي غرب عرعر 50 كلم، أمام المسافرين نحو 5 ساعات، بسبب جريان السيول على منسوب الطريق، وسط متابعة أمنية وتحذيرات من عبور الطريق. وكان الدفاع المدني بعرعر استعد منذ ساعات الصباح الأولى تحسبا للأمطار، بقوارب الإنقاذ والآليات، بسبب التحذيرات التي أطلقتها مديرية الدفاع المدني والأرصاد الجوية وخبراء الطقس عبر وسائل الإعلام.

ودعا حساب «أمن الطرق» على موقع «تويتر» مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، وتحديدا طريق «عرعر- طريف»، لأخذ الحيطة وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه أو التوقف عن السير والانتظار حتى زوال العائق، وذلك نظرا للأمطار الغزيرة التي تشهدها الطرق بالمنطقة الشمالية. وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد العنزي لـ«الوطن»، عن تلقيهم 6 بلاغات و3 حالات احتجاز داخل مدينة بعرعر، جميعهم تم التعامل معها بشكل عاجل وإنقاذ الركاب.