الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

القبض على خمسيني سدد 20 طعنة لابنته في مكة

القبض على خمسيني سدد 20 طعنة لابنته في مكة

«ترامب» يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش «البغدادي»

«ترامب» يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش «البغدادي»

قيادة التحالف: إعادة تموضع القوات في عدن بقيادة المملكة

قيادة التحالف: إعادة تموضع القوات في عدن بقيادة المملكة

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

عرعر.. احتجاز 3 مواطنين وتسجيل 3 حوادث مرورية بسبب الأمطار

عرعر.. احتجاز 3 مواطنين وتسجيل 3 حوادث مرورية بسبب الأمطار
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت عدة مناطق بمدينة عرعر، أمس الأحد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، حيث احتجزت الأمطار 3 مواطنين، وذلك بعد أن علقت مركبتهم على طريق الشمال الدولي غرب عرعر، وتم إنقاذهم جميعا دون إصابات وفي حالة صحية جيدة.

ووفقاً لـ”الوطن” تسببت أمطار “عرعر” في ارتفاع منسوب المياه بالطرق الفرعية، فيما سُجلت 3 حوادث مرورية داخل وخارج عرعر دون تسجيل إصابات، أو تلفيات كبيرة.

إغلاق الطريق الشمالي

وكانت الأمطار تسببت، أول أمس، في إغلاق طريق الشمال الدولي غرب عرعر 50 كلم، أمام المسافرين نحو 5 ساعات، بسبب جريان السيول على منسوب الطريق، وسط متابعة أمنية وتحذيرات من عبور الطريق. وكان الدفاع المدني بعرعر استعد منذ ساعات الصباح الأولى تحسبا للأمطار، بقوارب الإنقاذ والآليات، بسبب التحذيرات التي أطلقتها مديرية الدفاع المدني والأرصاد الجوية وخبراء الطقس عبر وسائل الإعلام.

ودعا حساب «أمن الطرق» على موقع «تويتر» مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، وتحديدا طريق «عرعر- طريف»، لأخذ الحيطة وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه أو التوقف عن السير والانتظار حتى زوال العائق، وذلك نظرا للأمطار الغزيرة التي تشهدها الطرق بالمنطقة الشمالية. وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد العنزي لـ«الوطن»، عن تلقيهم 6 بلاغات و3 حالات احتجاز داخل مدينة بعرعر، جميعهم تم التعامل معها بشكل عاجل وإنقاذ الركاب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تفاصيل اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة وتحديد أسعار التأشيرة السياحية

تفاصيل اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة وتحديد أسعار التأشيرة السياحية

القيادة تهنئ الرئيس التركي بذكرى يوم الجمهورية

القيادة تهنئ الرئيس التركي بذكرى يوم الجمهورية

وفاة أكبر حافظة للقرآن بالرياض بعد شهرين من اجتيازها اختبار الخاتمات

وفاة أكبر حافظة للقرآن بالرياض بعد شهرين من اجتيازها اختبار الخاتمات

شاهد.. هذا ما فعلته العاصفة المدارية بالسيارت في حفر الباطن

شاهد.. هذا ما فعلته العاصفة المدارية بالسيارت في حفر الباطن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عن المؤتمرات .. مرة أخرى
مقالات

عن المؤتمرات .. مرة أخرى

المزيد
خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد
إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>