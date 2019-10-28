القبض على خمسيني سدد 20 طعنة لابنته في مكة

تواصل – مكة المكرمة:

باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة القبض على مواطن في العقد الخامس من عمره، وذلك بعد إقدامه على طعن ابنته العشرينية بحي الزايدي.

ووفقاً لـ”الوطن” تلقت عمليات الهلال الأحمر بلاغا من مواطن، يفيد بتعرض ابنته لاعتداء جسدي، وبعد الكشف والمعاينة على الضحية، تبين تعرضها لطعنات في أنحاء متفرقة من جسدها بمقدار 20 طعنة.

وعلى الفور مررت عمليات الهلال الأحمر، بلاغا للدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، والتي باشرت الحالة، وبعد مواجهة الأب اعترف بجنايته تجاه الابنة، التي جرى نقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، وباشرت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بقسم المنصور الجريمة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وأوضح مصدر صحي مطلع أن الفتاة مازالت تلازم السرير الأبيض بالعناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، مشيرا إلى أن الفتاة في وضع صحي مستقر وتتلقى العلاج اللازم.