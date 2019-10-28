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«الأرصاد» تكشف عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة فيما تتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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