تعليم حفر الباطن توضح حقيقة تعليق الدراسة.. موقف خاص ببعض المدارس

تواصل – فريق التحرير:

نفت إدارة تعليم محافظة حفر الباطن، ما يتم تداوله بشأن تعليق الدراسة اليوم الاثنين، مؤكدة أنه لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة.

وقالت إدارة التعليم في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بناء على ما وردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقرار اللجنة المركزية بالوزارة، فلا يوجد ما يستدعي التعليق ليوم غد الاثنين، إلا المدارس المتضررة التي أقرتها لجنة الطوارئ بالإدارة بالتنسيق مع المساعدين”.

يذكر أن محافظة حفر الباطن شهدت أمس الأحد، تقلبات جوية تمثلت في هطول أمطار غزيرة ونشاط للرياح العنيفة.