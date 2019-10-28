العثور على شاب متوفى و«معلق من عنقه» بجوار منزله في «الطائف»

تواصل – فريق التحرير:

باشرت شرطة محافظة الطائف، أمس الأحد، التحقيق في واقعة العثور على شاب متوفى وجد معلقًا بحبل حول رقبته بالقرب من منزله في أحد المراكز الجنوبية من المحافظة.

وكانت الجهات الأمنية، قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على شاب شنق نفسه بالقرب من منزله، وعند انتقال الجهات الأمنية الدورية، وجد الشخص مشنوقًا بحبل حول عنقه.

وعلى الفور باشر الهلال الأحمر وبعد الكشف على الشخص والتأكد من الوفاة، اتضح أنه مواطن يبلغ من العمر 25 عامًا، كما باشرت الأدلة الجنائية موقع البلاغ، فيما ما زالت الجهات الأمنية تحقق في القضية.