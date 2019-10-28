مسؤول بـ«أرامكو» يكشف ملامح وظائف المستقبل.. طفرة في سوق العمل

تواصل – فريق التحرير:

كشف المدير التنفيذي للموارد البشرية في “أرامكو” المهندس نبيل بن خالد الدبل عن ملامح الوظائف التي ستُستحدث مستقبلاً في ظل الطفرة الرقمية والتقنية في سوق العمل، مؤكداً أن التوظيف سيتمركز على المهارات بقدر ما هو حول الشهادات والمؤهلات.

جاء ذلك في ندوة بعنوان “مستقبل التوظيف” عُقدت اليوم ضمن فعاليات ملتقى لقاءات الدمام 2019، قال فيها إن التغيير السريع سيحتم على الشباب أن يستمروا في التطوير وتجديد مهاراتهم، مبيناً أن التوظيف الإلكتروني سيكون مدعماً بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تمكّن الشركات من تحليل المقابلات الشخصية وقراءة التعابير التي تعكس طريقة تفكير الشخص الباحث عن عمل.

وقال “الدبل”، إن دراسات في مستقبل الوظائف أكدت أنه ستكون هناك وظائف مستحدثة مثل أخصائيي البيانات الضخمة؛ التي تُعد من أهم الوظائف الجديدة التي تحتم على الشخص معرفة التعامل مع مخازن البيانات الضخمة التي تتكون من مئات الملايين من البيانات واستخراج معلومات مفيدة ومهمة تؤدي إلى تسهيل عملية اتخاذ القرارات.

وتابع أن من الوظائف الجديدة الرائجة مستقبلا محترفو الابتكار؛ وهي التي تسمح للشخص باستخدام التقنية بابتكار طرق جديدة للعمل التي ينتج عنها ارتفاع مستوى الربحية أو تقليل المصاريف، ووظيفة محللي أمن المعلومات أو محللي الأمن السيبراني التي تتمركز على دراسة عادات الإنسان في التعامل مع التقنية والحد من المخاطر التي قد تنتج عنها.

وتحدث “الدبل”، عن الوظائف المستقرة، ومنها وظائف مطوري البرامج والتطبيقات ووظائف المحللين، لكنها ستتطلب التطور المستمر في المهارات لتواكب التغير السريع في التقنية، ووظيفة أخصائي الموارد البشرية؛ التي ستبقى من أهم الوظائف بسبب مسؤوليتها عن وضع الأنظمة والقوانين، وإدارة العوائد والمحفزات والأداء الوظيفي.