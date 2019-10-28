الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«ترامب» يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش «البغدادي»

«ترامب» يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش «البغدادي»

قيادة التحالف: إعادة تموضع القوات في عدن بقيادة المملكة

قيادة التحالف: إعادة تموضع القوات في عدن بقيادة المملكة

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

«قياس» يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات

«قياس» يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات

«مواطن» يشكو فصله بعد إسعاف زوجته بسيارة الشركة.. و«العمل» تحقق (فيديو)

«مواطن» يشكو فصله بعد إسعاف زوجته بسيارة الشركة.. و«العمل» تحقق (فيديو)
0

 

تواصل – فريق التحرير:

شكا مواطن يعمل منسق عروض بإحدى الشركات، فصله تعسفيا من عمله بسبب استخدام سيارة الشركة في إسعاف زوجته.

وقال الموطن علي العنزي، في لقاء معه ببرنامج “ياهلا”، إن الواقعة بدأت بتقدمه بطلب إجازة لمدة يومين لرعاية زوجته المريضة، إلا أنه تلقّى اتصالاً هاتفياً بأن حالتها خطرة وتحتاج النقل الفوري للمستشفى.

وتابع العنزي أنه اضطر إلى إسعاف زوجته بسيارة الشركة، ففوجئ بعد انتهاء الإجازة بفصله بعد 6 سنوات قضاها في الشركة.

وأضاف أنه حاول هو ورؤساؤه مناشدة المدير العام للتراجع عن القرار دون جدوى، مضيفاً: “قلت له اخصم لي حتى شهر ولكن لا تقطع رزق عائلة كاملة”.

وتابع المواطن الشاب أنه قرر عدم تقديم استقالته كحل بديل عن الفصل، حيث هدّدته الشركة بتطبيق المادة 77 من قانون العمل، إضافةً إلى حرمانه من مستحقاته إذا توصلا إلى حل التراضي بالاستقالة.

بدوره علق المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل على الواقعة مؤكدا أن وفدا من الوزارة قام بزيارة المنشأة، حيث تم فتح تحقيق في أسباب الفصل التعسفي تمهيداً لحل المشكلة.

 

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هل يُمكن نقل العمالة الوافدة بين منشأتين مختلفتَي التصنيف؟.. «العمل» ترد

هل يُمكن نقل العمالة الوافدة بين منشأتين مختلفتَي التصنيف؟.. «العمل» ترد

تُطبق من اليوم.. «العمل» توضح ضوابط الحماية من التعديات السلوكية

تُطبق من اليوم.. «العمل» توضح ضوابط الحماية من التعديات السلوكية

«متحدث العمل» يكشف حقيقة إعلان توظيف مواطنين برواتب 8 آلاف ريال

«متحدث العمل» يكشف حقيقة إعلان توظيف مواطنين برواتب 8 آلاف ريال

اختفاء مواطن «سبعيني» في ظروف غامضة بـ«شقراء»

اختفاء مواطن «سبعيني» في ظروف غامضة بـ«شقراء»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد
إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد
إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>