«مواطن» يشكو فصله بعد إسعاف زوجته بسيارة الشركة.. و«العمل» تحقق (فيديو)

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شكا مواطن يعمل منسق عروض بإحدى الشركات، فصله تعسفيا من عمله بسبب استخدام سيارة الشركة في إسعاف زوجته.

وقال الموطن علي العنزي، في لقاء معه ببرنامج “ياهلا”، إن الواقعة بدأت بتقدمه بطلب إجازة لمدة يومين لرعاية زوجته المريضة، إلا أنه تلقّى اتصالاً هاتفياً بأن حالتها خطرة وتحتاج النقل الفوري للمستشفى.

وتابع العنزي أنه اضطر إلى إسعاف زوجته بسيارة الشركة، ففوجئ بعد انتهاء الإجازة بفصله بعد 6 سنوات قضاها في الشركة.

وأضاف أنه حاول هو ورؤساؤه مناشدة المدير العام للتراجع عن القرار دون جدوى، مضيفاً: “قلت له اخصم لي حتى شهر ولكن لا تقطع رزق عائلة كاملة”.

وتابع المواطن الشاب أنه قرر عدم تقديم استقالته كحل بديل عن الفصل، حيث هدّدته الشركة بتطبيق المادة 77 من قانون العمل، إضافةً إلى حرمانه من مستحقاته إذا توصلا إلى حل التراضي بالاستقالة.

بدوره علق المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل على الواقعة مؤكدا أن وفدا من الوزارة قام بزيارة المنشأة، حيث تم فتح تحقيق في أسباب الفصل التعسفي تمهيداً لحل المشكلة.