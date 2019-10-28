بعد تضررها من الأمطار.. محافظ حفر الباطن يتفقد المستشفى المركزي

تواصل – فريق التحرير:

تفقد محافظ محافظة حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، أمس الأحد، مستشفى حفر الباطن المركزي، ووقف على الآثار الناجمة عن هطول الأمطار وزخات البَرَد الكثيفة التي شهدتها المحافظة.

ووقف الأمير منصور على سير العمل بالمستشفى عقب الإضرار التي لحقت به من جراء الأمطار، واطمأن على الأعمال اليومية بالمستشفى من خلال منسوبيه، وعلى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمستفيدين، سواء المراجعون أو المنومون، حاثًّا العاملين بالمستشفى على مضاعفة الجهود، والتعاون في مثل هذه الظروف، كما تفقد محافظ حفر الباطن شعيب فليج، وتصريف مياه الأمطار هناك، ومدى فاعلية قنوات تصريف السيول، وتجول في عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وأكد محافظ حفر الباطن أهمية التعاون بين الجهات كافة لإنجاح خطة الطوارئ الخاصة بالسيول والأمطار لهذا العام، ومضاعفة الجهود، ورفع مستوى الاستعداد، والتنسيق بين الجهات لتقديم الخدمات التي يتطلع إليها المواطنون والمقيمون بالمحافظة.